У Києві через танення снігу зупинилися трамваї

Після відкачування води рух трамваїв відновився / Фото: kyiv.mns.gov.ua

У Києві в результаті танення снігу і засміченості водостоків затопило водою вулицю Ташкентську, по якій проходять трамвайні колії.

У зв`язку з цим тимчасово було призупинено рух трамваїв, повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Києві.

Інформація про затоплення надійшла в оперативно-координаційний центр 3 лютого об 11:23.

На місце події прибуло одне відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили гідроелеватор від автоцистерни на пожежний гідрант і відкачали 50 тисяч літрів води.

Після закінчення робіт з відкачування води, які тривали більше 4 годин, рух трамваїв відновився.