У Києві через танення снігу зупинилися трамваї
12:13, 04 лютого 2013Київ
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Водою затопило вулицю Ташкентську
Після відкачування води рух трамваїв відновився / Фото: kyiv.mns.gov.ua
У Києві в результаті танення снігу і засміченості водостоків затопило водою вулицю Ташкентську, по якій проходять трамвайні колії.
У зв`язку з цим тимчасово було призупинено рух трамваїв, повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Києві.
Інформація про затоплення надійшла в оперативно-координаційний центр 3 лютого об 11:23.
На місце події прибуло одне відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили гідроелеватор від автоцистерни на пожежний гідрант і відкачали 50 тисяч літрів води.
Після закінчення робіт з відкачування води, які тривали більше 4 годин, рух трамваїв відновився.
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