Київська влада обіцяє підготувати місто до можливої повені

Підготовка до можливого паводку розпочнеться в кінці лютого

Київська влада за декілька тижнів почне готувати місто до можливої повені, повідомляє «Сегодня».

«Поки що прогноз нам МНС не давало. Почнемо готуватися до можливого паводку в кінці лютого, тоді ж будемо розраховувати зону підтоплення. Цієї зими в Києві випало багато опадів, але ми повинні побоюватися не цього. Небезпечна вода, яка може прийти до нас з Росії та Білорусі», – зазначив начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації Віталій Пшеничний.

У небезпечну зону підтоплення потрапляють прибережні місцевості, дачні ділянки у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Подільському та Голосіївському районах (Осокорки, Труханів острів, Гідропарк, Русанівські сади).

За даними Гідрометцентру, вода в Дніпрі на території Києва вже досягла температури 0 градусів, але її рівень становить 448 см (критична позначка, при якій може початися підтоплення – 715 см).

Голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков теж побоюється великої води з Росії та Білорусі.

«У цьому році уважно стежать за виконанням графіка спусків води на всіх ГЕС, створена комісія. Якщо графіки будуть дотримуватися, то підтоплення Києву не загрожує. Крім того, створено штаби, куди увійшли іхтіологи, гідробіологи. Вони не тільки стежать за рівнем води, але і перевіряють воду на наявність кисню, щоб уникнути ситуації 2010 року, коли через задуху і різке скидання води на Київському морі загинуло багато риби», – повідомив Чистяков.

Нагадаємо, через сильний північно-східний вітер рівень води в Дунаї в районі містечка Вилкове Килійського району Одеської області піднявся до 165 см над нульовою позначкою.