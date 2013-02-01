У Києві під Шулявським мостом демонтували кіоски

Нові тимчасові споруди не мали дозвільної документації / Фото: УНІАН

Комунальне підприємство «Київблагоустрій» демонтувало вісім кіосків та ролетний ряд на шість торгівельних місць під Шулявським шляхопроводом.

Відтепер прохід для громадян до підземного переходу, який веде до станції метрополітену «Шулявська», звільнено, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Минулого року, реагуючи на численні скарги мешканців столиці, міська влада провела примусовий демонтаж ринку секонд-хенд під Шулявським шляхопроводом.

Однак на тому ж місці було встановлено нові тимчасові споруди без відповідної дозвільної документації, а також з порушенням правил благоустрою міста та Державних будівельних норм, згідно з якими заборонено встановлення тимчасових споруд та інших об’єктів торговельного призначення під шляхопроводами.

У прес-службі нагадали, що упродовж 2012 року в Києві демонтовано 3467 малих архітектурних форм. Зокрема, силами працівників КП «Київблагоустрій» – 1711 МАФів, силами райдержадміністрацій – 434 тимчасові споруди та силами власників – 1322 кіоски.