Попов обвінчався з дружиною

На церемонії були присутні Мазурчак і Герега / Фото: Сегодня

У п`ятницю, 1 лютого, у церкві на території Фролівського монастиря відбулося вінчання голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та його дружини Ірини Володимирівни, повідомляє «Сегодня».

Дата вінчання була обрана не випадково: рівно 28 років тому Олександр і Ірина подали заяву в ЗАГС.

На церемонії Попов був одягнений у чорний костюм з червоним метеликом, а його дружина - у довгу сукню кольору шампанського. Як розповіла Ірина, плаття їй шили київські майстри.

Під церквою зібралися більше 30 гостей. Першими на захід прибули перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак з дружиною і секретар Київради Галина Герега.

Вінчав подружжя митрополит полтавський Філіп. Сама церемонія зайняла близько 30 хвилин, а виходило подружжя з церкви під дзвони.

Святкування продовжилося в одному з ресторанів столиці.