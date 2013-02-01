За Гостинним двором наглядатимуть археологи

Археологи наглядатимуть за Гостинним двором та прилеглою територією

Будівля Гостинного двору, що знаходиться на Контрактовій площі у Києві, та прилегла до споруди територія перебуватимуть під пильним наглядом археологів.

Про це заявив в.о. начальника Головного управління охорони культурної спадщини Яків Діхтяр, повідомляє «Українська правда».

Він зазначив, що за інформацією Інституту археології НАН України, найближчим часом буде укладено договір на здійснення археологічного нагляду, а також будуть отримані відповідні дозволи Міністерства культури.

«Таким чином, проведення земляних робіт буде здійснюватись під наглядом фахівців Інституту археології», – підкреслив Діхтяр.

Крім того, він запевнив, що свердловини, які пробивали фахівці на відстані 1-1,5 метри від фундаменту споруди під час вишукувально-випробувальних робіт, не можуть завдати шкоди культурному шару.

Діхтяр пояснив, що ґрунт поблизу фундаменту будівлі – це зворотня засипка ґрунту після влаштування підмурків Гостинного двору на початку 80-х років минулого століття.

Археологічний культурний шар міг зберегтися лише в центральній частині внутрішнього подвір’я Гостинного двору, де вишукувально-випробувальні роботи не проводяться.