У Борисполі біля аеропорту влаштували сміттєзвалище

Полігон розташований за 2 кілометри від аеропорту / Фото: УНІАН

Бориспільська міжрайонна прокуратура звернулася до суду з позовом зобов’язати ТОВ «Еко-Сервіс» закрити сміттєзвалище поблизу злітної смуги аеропорту «Бориспіль».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, перевіркою встановлено, що на відстані близько 2 кілометрів від Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташований полігон твердих побутових відходів загальною площею 6,0382 га. На підставі договору оренди, укладеного з Бориспільським виробничим управлінням комунального господарства, цей полігон використовується ТОВ «Еко-сервіс».

За інформацією ДП «МА «Бориспіль», полігон твердих побутових відходів ТОВ «Еко-Сервіс» розташований на приаеродромній території.

Як вбачається із низки актів проведення еколого-орнітологічних досліджень обстеження приаеродромної території, діяльність ТОВ «Еко-Сервіс» з розміщення та обслуговування полігону твердих побутових відходів негативно впливає на стан безпеки польотів повітряних суден, що, в свою чергу, може призвести до невиправних наслідків, зокрема, аварій повітряних суден та смерті людей, підкреслили в прокуратурі, зазначивши, що тільки в 2012 році в районі аеропорту зафіксовано три підтверджених зіткнення повітряних суден із птахами.

Зважаючи на це, прокуратура вважає, що недотриманням безпеки цивільної авіації, що може призвести до катастроф і загибелі людей, порушуються інтереси держави.

Захищаючи інтереси держави, прокуратура звернулася до суду з позовом зобов’язати ТОВ «Еко-Сервіс» припинити господарську діяльність щодо функціонування полігону твердих побутових відходів, площею 6,0382 га, яка перебуває у постійному користуванні Виробничого управління комунального господарства.