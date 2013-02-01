У Києві стало менше незаконно встановлених кіосків

В охоронній зоні знаходяться 1 тисяча 97 МАФів та рекламних конструкцій / Фото: УНІАН

У компанії «Київводоканал» заявляють, що в охоронній зоні інженерних мереж підприємства залишаються стояти 1 тисяча 97 незаконно встановлених малих архітектурних форм (МАФів) та об’єктів зовнішньої реклами (ОЗР), які несуть пряму загрозу життю та здоров’ю людей, а також створюють серйозні перешкоди при ліквідації аварійних ситуацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Київводоканалу”, така кількість незаконних МАФів є критичною, хоча у 2012 році вперше за п’ять років уповільнилась динаміка незаконного розміщення в охоронній зоні інженерних мереж зазначених тимчасових споруд.

Проведені підприємством підрахунки показали, що за 2012 рік кількість нових тимчасових споруд зросла на 165 об’єктів, тоді як в 2011 році – на 295.

Крім того, за минулий рік було знесено (перенесено) 91 МАФ, тобто їхній загальний приріст склав 74 об’єкти.

Аналітичним відділом головної диспетчерської “Київводоканалу” підготовлено список аварій на водопровідних мережах за 2012 рік, ліквідація яких була найбільш ускладнена через незаконне розміщення тимчасових споруд.

Наприклад, усунення пошкодження на водоводі діаметром 300 мм по вул. Бальзака, 66, яке сталося 4 жовтня 2012 року, довелось відкласти на добу через необхідність демонтажу дев’яти кіосків, що призвело до відключення чотирьох ресторанів ринку «Восход» від водопостачання як на час підготовки, так і на час ліквідації аварії, що тривала ще добу і 9 годин.

З іншими подібними випадками можна ознайомитись, переглянувши таблицю затримок усунення пошкоджень на водопровідних мережах через розташування МАФів за 2012 рік на сайті “Київводоканалу”.

За свого боку, підприємством активно застосовуються засоби впливу в межах компетенції та постійно проводиться робота з порушниками охоронних зон водопровідних і каналізаційних труб. Зокрема, обхідники районів експлуатації інженерних мереж “Київводоканалу” продовжують надавати приписи на знесення незаконних об’єктів.

Крім того, у листопаді минулого року за ініціативи КМДА було створено оперативний штаб з координації дій щодо демонтажу тимчасових споруд на території столиці.