В аеропорту «Жуляни» почали будувати новий термінал

Бізнес-термінал розташується біля терміналу А / Фото: УНІАН

Міжнародний аеропорт «Київ» у жовтні 2013 року планує відкрити новий термінал для обслуговування бізнес-авіації (приватних літаків), будівництво якого зараз перебуває на початковій стадії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

Кошти в проект інвестує компанія «Майстер-Авіа», яка також виступає забудовником, і займатиметься експлуатацією і обслуговуванням бізнес-терміналу. «Сума інвестицій в будівництво становить близько 50 млн грн. У цю суму входить також упорядкування, інженерні мережі і необхідне устаткування», - зазначили в аеропорту.

Новий термінал стане елементом системи FBO (FBO - Fixed-base operator), яка передбачає комплекс споруд і послуг для бізнес-авіації.

Передбачається, що 2-поверховий бізнес-термінал загальною площею 2904 кв. м, з окремим пероном і ангарним комплексом для обслуговування літаків, розташується за 300 метрів від нового міжнародного терміналу А.

На першому поверсі бізнес-терміналу обслуговуватимуть пасажирів міжнародних і внутрішніх рейсів. Проектом передбачені магазини, кафе, кімнати очікування, загальний зал очікування площею 500 кв. м, приміщення для куріння. На другому поверсі розмістяться офіси і кімнати для екіпажів, конференц-зал, переговорні, кілька номерів готельного типу. У терміналі будуть створені умови для перебування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Новий проект також передбачає брифінг-зал.

У компанії зазначили, що на даний момент завершується будівництво нульового циклу терміналу, через місяць будівельники почнуть зводити каркас із залізобетону.

За даними прес-служби, новий термінал почне функціонувати в жовтні 2013 року. Він зможе обслуговувати одночасно по 50 пасажирів на приліт і на виліт, тобто 100 пасажирів на годину.

«У проекті нового терміналу передбачені переговорні кімнати в «чистій зоні». Якщо, наприклад, людина прилетіла на зустріч, не маючи української візи, у цій зоні можна провести переговори, і після цього відлетіти назад. Тобто, пасажир не перетинає митну зону, не проходить прикордонний і контроль безпеки. Переговорні кімнати розраховані на групи до десяти осіб», - сказав генеральний директор компанії «Майстер-Авіа» Олексій Яковець.

Як зазначили у прес-службі, першими клієнтами терміналу стануть перевізники, які працюють з бізнес-літаками, - «Аерочартер», «Аеростар», «Центр ділової авіації», а також резиденти і нерезиденти України.

За даними аеропорту, за рік у Києві і області здійснюється приблизно 12 тисяч польотів бізнес-авіації, половину з яких виконує аеропорт «Київ».

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об`єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію, і з цієї миті існує як незалежне підприємство.

Аеропорт «Київ» у 2012 році обслужив 861,9 тис. пасажирів – на 83,5% більше, ніж у 2011 році.