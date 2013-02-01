Київська влада пообіцяла стабілізувати роботу метро

У метро замінять рейки і відремонтують ескалатори / Фото: УНІАН

Ситуацію, що склалася у Київському метрополітені, буде стабілізовано після прийняття бюджету столиці, заявляє заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за його словами, у міськдержадміністрації було переглянуто проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2013 рік та знайдено необхідну суму коштів для заміни рейок, дерев’яних шпал і мостових брусів, а також для часткового ремонту ескалаторного господарства КП «Київський метрополітен».

«Одразу після прийняття бюджету столиці ці кошти будуть терміново спрямовані на виконання необхідних заходів, які дозволять гарантувати безперебійну роботу метрополітену та безпеку його пасажирів. На цьому ми не зупинятимемось і продовжимо працювати задля виведення підприємства з кризового стану. Водночас, нагадаю, що в плани міської влади не входить підвищення вартості проїзду в Київському метрополітені», – підкреслив А.Голубченко.

Він також нагадав, що на 2013-2014 роки запланована серйозна модернізація рухомого складу київського метрополітену за рахунок коштів цільових зелених інвестицій (кошти Кіотського протоколу). Так, місто має отримати 95 сучасних вагонів, які в подальшому планується експлуатувати на Святошинсько-Броварській лінії.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня у Київському метрополітені заявили, що недофінансування потреб може змусити підприємство вдатися до зменшення швидкості руху потягів на тих ділянках, де колії відслужили свій термін, а подальша їхня експлуатація в такому стані може призвести до припинення руху потягів на них.

Як зазначається у повідомленні, недофінансування потреб та невідшкодування витрат на перевезення пільговиків із державного й місцевого бюджетів, а також невідповідність діючого тарифу на проїзд собівартості перевезень спричинили системне погіршення фінансового стану метрополітену. За підсумками господарської діяльності підприємства у 2012 році збиток склав 345 млн грн.