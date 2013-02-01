У Києві за день затримали 31 п'яного водія

За 31 січня співробітники столичної ДАІ виявили за кермом у стані алкогольного сп’яніння 31 водія.

В цілому за цей день виявлено 580 порушень Правил дорожнього руху, повідомили УНІАН в управлінні ДАІ ГУ МВД України в Києві.

Одним з найбільш розповсюджених порушень залишається перевищення швидкості – 90 відхилень від правил.

За невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки до відповідальності притягнуто 72 водія; без необхідних документів керували автівками 14 водіїв. 50 водіїв порушили правила проїзду пішохідних переходів.

Крім того, виявлені 48 пішоходів, що порушували Правила дорожнього руху.

За добу в столиці було зареєстровано 3 ДТП (2 наїзди на пішоходів), в яких 3 особи отримали травми.

Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням бути дуже уважними при проїзді пішохідних переходів і в місцях можливої появи дітей. Необхідно заздалегідь знижувати швидкість, не об`їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупинятися і пропускати дітей, які переходять дорогу.