У КМДА наполягають: звільнення директора «Київської фортеці» законне
"В`ячеслав Кулинич працював директором Київської фортеці 17 років. За цей час він зробив дуже багато гарного для цього музею. Але час спливає і якщо люди не змінюються, не вчаться, то через який час вони не можуть керувати музеєм", - сказала начальник Головного управління культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Світлана Зоріна.
Київ. 19 липня. УНІАН. Начальник Головного управління культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Світлана Зоріна наполягає на законності звільнення В`ячеслава Кулинича з посади директора Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".
Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Зоріна заявила сьогодні журналістам, коментуючи рішення про звільнення В.Кулинича з посади директора Київської фортеці.
"В`ячеслав Кулинич працював директором Київської фортеці 17 років. За цей час він зробив дуже багато гарного для цього музею. Але час спливає і якщо люди не змінюються, не вчаться, то через який час вони не можуть керувати музеєм", - сказала С.Зоріна.
За її словами, останні декілька років В.Кулинич не займався розвитком музею. "Він більше займався захистом музею. Йому ця роль у суспільстві подобається набагато більше, йому здається, що хтось хоче забрати фортецю... Людина перестала бути субординованою. Він звільнений не як захисник музею, а за систематичне порушення трудової дисципліни", - сказала чиновник.
При цьому С.Зоріна наголосила, що за останні роки на території музею відбувалася мало виставок та інших заходів, завдяки яким об`єкт отримував додаткові кошти на свій розвиток. "Наприклад, музей Богдана і Варвари Ханенків заробляє 200 тис. євро на рік, а надходження Київської фортеці за минулий рік становили 98 тис., а за першу половину цього року — 65", - повідомила начальник управління.
"В цьому році ми мали велику кількість пропозицій, щоб майданчик фортеці був живим. Але жодного проекту ми не змогли реалізувати завдяки позиції директора", - підкреслила вона.
Начальник управління також зазначила, що В.Кулинич не допустив на територію музею комісію БТІ, яка повинна була скласти технічний паспорт башти №4 Київської фортеці. "Це єдиний об`єкт, який не має технічного паспорту», - додала вона.
С.Зоріна також наголосила, що в день звільнення розмовляла з В.Кулиничем на тему подальшого розвитку музею, а також щодо причин не допуску комісії БТІ. "Це ненормальна ситуація. Сьогодні музей не пустив (комісію), завтра театр не пустить... Я не можу не реагувати на це", - додала вона.
Начальник управління також спростувала інформацію, що наказ про звільнення В.кулинича було видано у той час, коли він знаходився на лікарняному. "Він підписав наказ, пішов у лікарню і взяв лікарняний попередньою датою... Є елементарна порядність...", - сказала С.Зоріна.
Крім того, начальник управління заявила, що їй невідомо про відмову у виділенні В.Кулиничу квартири. "Я ордер на квартиру Кулинича підписала і віддала. А далі — це його спілкування з управлінням житлового забезпечення. Але яка ситуація в цьому управлінні — я не можу прокоментувати", - пояснила вона.
Сьогодні, 19 липня, на прес-конференції в УНІАН В.Кулинич заявив про незаконність наказу Головного управління культури КМДА про його звільнення та намір оскаржити документ в Окружному адмінсуді Києва.
В.Кулинич пов`язує наказ про звільнення з його відмовою виконувати рішення Київради від 26 квітня про передачу «Музею історичного культурного надбання «ПЛАТАР» приміщення у нежитловому будинку на вулиці Старонаводницькій, 2-а в оренду на 49 років — башти № 4 Київської фортеці.
Також В.Кулинич заявив, що у день звільнення перебував на лікарняному.
Крім того, екс-директор музею повідомив, що Головне управління культури КМДА позбавило його квартири, яку раніше йому виділив голова міськадміністрації Олександр Попов.