У КМДА наполягають: звільнення директора «Київської фортеці» законне

Київ. 19 липня. УНІАН. Начальник Головного управління культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Світлана Зоріна наполягає на законності звільнення В`ячеслава Кулинича з посади директора Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Зоріна заявила сьогодні журналістам, коментуючи рішення про звільнення В.Кулинича з посади директора Київської фортеці.

"В`ячеслав Кулинич працював директором Київської фортеці 17 років. За цей час він зробив дуже багато гарного для цього музею. Але час спливає і якщо люди не змінюються, не вчаться, то через який час вони не можуть керувати музеєм", - сказала С.Зоріна.

За її словами, останні декілька років В.Кулинич не займався розвитком музею. "Він більше займався захистом музею. Йому ця роль у суспільстві подобається набагато більше, йому здається, що хтось хоче забрати фортецю... Людина перестала бути субординованою. Він звільнений не як захисник музею, а за систематичне порушення трудової дисципліни", - сказала чиновник.

При цьому С.Зоріна наголосила, що за останні роки на території музею відбувалася мало виставок та інших заходів, завдяки яким об`єкт отримував додаткові кошти на свій розвиток. "Наприклад, музей Богдана і Варвари Ханенків заробляє 200 тис. євро на рік, а надходження Київської фортеці за минулий рік становили 98 тис., а за першу половину цього року — 65", - повідомила начальник управління.

"В цьому році ми мали велику кількість пропозицій, щоб майданчик фортеці був живим. Але жодного проекту ми не змогли реалізувати завдяки позиції директора", - підкреслила вона.

Начальник управління також зазначила, що В.Кулинич не допустив на територію музею комісію БТІ, яка повинна була скласти технічний паспорт башти №4 Київської фортеці. "Це єдиний об`єкт, який не має технічного паспорту», - додала вона.

С.Зоріна також наголосила, що в день звільнення розмовляла з В.Кулиничем на тему подальшого розвитку музею, а також щодо причин не допуску комісії БТІ. "Це ненормальна ситуація. Сьогодні музей не пустив (комісію), завтра театр не пустить... Я не можу не реагувати на це", - додала вона.

Начальник управління також спростувала інформацію, що наказ про звільнення В.кулинича було видано у той час, коли він знаходився на лікарняному. "Він підписав наказ, пішов у лікарню і взяв лікарняний попередньою датою... Є елементарна порядність...", - сказала С.Зоріна.

Крім того, начальник управління заявила, що їй невідомо про відмову у виділенні В.Кулиничу квартири. "Я ордер на квартиру Кулинича підписала і віддала. А далі — це його спілкування з управлінням житлового забезпечення. Але яка ситуація в цьому управлінні — я не можу прокоментувати", - пояснила вона.

Сьогодні, 19 липня, на прес-конференції в УНІАН В.Кулинич заявив про незаконність наказу Головного управління культури КМДА про його звільнення та намір оскаржити документ в Окружному адмінсуді Києва.

В.Кулинич пов`язує наказ про звільнення з його відмовою виконувати рішення Київради від 26 квітня про передачу «Музею історичного культурного надбання «ПЛАТАР» приміщення у нежитловому будинку на вулиці Старонаводницькій, 2-а в оренду на 49 років — башти № 4 Київської фортеці.

Також В.Кулинич заявив, що у день звільнення перебував на лікарняному.

Крім того, екс-директор музею повідомив, що Головне управління культури КМДА позбавило його квартири, яку раніше йому виділив голова міськадміністрації Олександр Попов.