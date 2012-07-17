Директора Київської фортеці все таки звільнили

Київ. 17 липня. УНІАН. Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець заявляє, що В’ячеслава Кулинича звільнено з посади директора Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

Про це О Бригинець написав у своєму блозі.

"Щойно звільнили з посади директора Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» В.Кулинича, який відстоював її як лев. Отакі реалії… Боюсь, що тепер від Київської фортеці нічого не залишиться", - заявив О.Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня директор Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" В.Кулинич заявив, що управління культури КМДА вимагає звільнення його з посади у зв`язку з відмовою виконувати рішення Київради про передачу в оренду на 49 років одного з приміщень музею.

"Я відмовився і не допустив на територію музею комісію з передачі башти № 4 в оренду. Начальник головного управління культури вимагала, щоб я написав заяву про звільнення", - сказав В.Кулинич.

Директор музею підкреслив, що відмовився залишати посаду директора музею. "Я є киянин, і як громадянин України вважаю, що ми не можемо залишати після себе пустелю, якщо це навіть загрожує мені, моїм близьким і співробітникам, ми не залишимо свого посту. Ми не боїмося погроз, і будемо відновлювати і відстоювати наші пам`ятки, до речі, виконуючи доручення діючого Президента і його адміністрації", - наголосив В.Кулинич.

В.Кулинич також повідомив, що керівництво "Київської фортеці" звернулося до Окружного адміністративного суду Києва з позовом щодо оскарження рішення Київради про передачу "Музею історичного культурного надбання ПЛАТАР" приміщення у нежитловому будинку на вулиці Старонаводницькій, 2-а. "Це приміщення є баштою № 4 Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Одразу, як тільки ми отримали це рішення, ми подали позов до суду, і зараз чекаємо судового рішення", - сказав В.Кулинич.

26 квітня Київрада передала «Музею історичного культурного надбання ПЛАТАР» приміщення у нежитловому будинку на вулиці Старонаводницькій, 2-а в оренду на 49 років. Відповідне рішення підтримали 76 із 99 зареєстрованих у залі депутатів.