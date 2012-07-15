Парк Малишка в очікуванні виборів

Не щастить парку Андрія Малишка, що у Дніпровському районі столиці. Золота земелька виявилася тут, поблизу станції метро "Дарниця", от і не дають спокою їй скоробагатьки-забудовники.

Уперше історія навколо парку гучно пролунала наприкінці 2009 року, незадовго до президентських виборів. Громадськість повстала проти вирубки дерев та будівництва на місці парку чергового скло-бетонного торговельного проекту. Навздогін громадськості дерева кинулися захищати й політичні сили – Фронт змін, партія УДАР, які обклали територію своїми прапорцями. Пізніше до захисту парку Малишка навіть підключилася нова київська влада.

Спізнилися… Забудовник, який за рішенням Київради ще 2008 року отримав цю земельну ділянку, навіть без дозволу "Київзеленбуду" встигнув знищити 150 дерев різних порід, серед яких були рослини віком понад 70 років. Лише після цього прокуратура Києва порушила кримінальну справу. Правда, тільки проти забудовника. Чи передано цю справу до суду, чи відповів за законом хоча б один чиновник за рішення про виділення під будівництво "зеленої" землі – досі невідомо.

Врешті решт, парк було відвойовано – усі договори купівлі-продажу за позовом міської влади були визнані недійсними трьома ланками господарських судів. Парк знову у комунальній власності. І тут би повинна була б розпочатися нова історія парку, нібито оптимістична...

Навесні 2012 року київська влада разом з районною адміністрацію активно взялися за відновлення парку. Два місяці майже у щоденному режимі прес-служби КМДА та РДА звітували: чи то Олександр Попов, чи то Олександр Шевчук (голова Дніпровської РДА) взяли участь "у загальноміській толоці", в тому числі і у парку Андрія Малишка, і разом з киянами та представниками комунальних засобів масової інформації висадили "нові дерева на тому місці, де нещодавно забудовник планував звести торговельний центр".

У квітні навіть пообіцяли, що парк Андрія Малишка буде відкрито до дня Києва — тобто наприкінці травня. На мажорній ноті Дніпровська райдержадміністрація розкрила деталі проекту реконструкції парку. Проект, зокрема, передбачав нове мощення доріжок, встановлення дитячого та спортивного майданчиків, систем зовнішнього освітлення, паркових лав. Планувалося створити спеціальну систему поливу для висаджених близько 300 різних порід дерев, 400 кущів, 8000 квітів. Обіцяли, що у парку будуть рости береза бородавчаста, сосна звичайна та кримська, дуб червоний, клен гостролистий, кінський каштан, калина звичайна, жасмин садовий, бузок звичайний, чорнобривці, бегонія, цинерарія...

Вдарили у бубни, відсурмили сурми, та віз і нині там. Ось як зараз виглядає парк Малишка.

Непокоїть ясна підозра, що тут знову щось планують збудувати.

Висаджених навесні дерев практично не видно через бур’яни у зріст людини.

Доріжка, яка веде до станції метро "Дарниця", здається, пережила не одне бомбардування...

На місці вирубаних дерев знову встановлено паркан. Він, хоч і дерев`яний, та огороджує невелику площу, але так символічно вказує: земельна ділянка очікує на нового господаря...

Безтолкову толоку з благоустрою Києва безславно завершили?

Світлана Ковальчук

Фото – автора