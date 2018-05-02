Київський ЦУМ підвищать на поверх і одягнуть у скло

Столичний Центральний універмаг - одна з двох будівель в ансамблі Хрещатика, які вціліли після Другої світової війни в первинному вигляді, незабаром змінить свій вигляд. Його новий власник, компанія «ЕСТА Холдинг», представила проект реконструкції ЦУМу. Що буде з символом Києва, розповіли автори проекту на засіданні секції Архітектурно-містобудівної ради Києва...

Від ЦУМу залишиться червоний граніт

Столичний ЦУМ закрив свої двері для покупців 1 лютого 2012 року. І весь цей час кияни та гості столиці з настороженою цікавістю чекали, у що ж новий інвестор має намір за пару років перетворити знайомий багатьом з дитинства і улюблений універмаг. В цілому презентація проекту дозволила уявити собі, що ж буде з магазином (презентацію проекту та фотоілюстрації майбутнього ЦУМу можна подивитися ТУТ).

За словами головного архітектора проекту Лариси Скорик, будівлю підвищать на поверх - на сьомому поверсі планують побудувати прозоре спорудження для ресторанів на 250 місць, а також поглиблять на три рівні вниз - для паркування на 180 місць і супермаркету.

Площу будівлі збільшать майже вдвічі - до 38,78 тис. кв. м (орендована площа становитиме 22 тис. кв. м) за рахунок знесення технічних споруд на подвір`ї та будівництва додаткового обсягу площ.

В результаті реконструкції планують зберегти історичну частину фасаду, облицьовану червоним гранітом, збільшити площу скління, а світлу частину будівлі, викладену плиткою «кабанчик» і добудовану в 1958-60 роках, одягнути в скло. Кажуть, що та частина фасаду, яку планують зберегти, є пам`яткою архітектури.

Над внутрішнім оздобленням торгового центру працює англійське архітектурне бюро Беной (Benoy). За словами його директора Роберта Бішопа, після реконструкції ЦУМ стане сучасним торговим центром з великим атріумом, в його обробці будуть застосовувати натуральні матеріали - дерево, шкіру, камінь на підлозі. Архітектор пообіцяв зробити універмаг демократичним. «Дуже важливо, щоб проект не став елітним», - додав він.

Обурливе скло

Претензії членів Містобудівної ради до проекту зводилися до двох моментів - рішення фасаду і паркінг. Більшість виступаючих вважає, що фасад потрібно зберегти в його первозданному вигляді. Наприклад, архітектор Георгій Духовичний був обурений ідеєю замінити найважливіші елементи фасаду - перебивки на скляні еркери.

Архітектор Леонід Муляр запропонував замінити вікна на полірований світлий граніт. Скло «нівелює об`єкт», вважає він.

Велика кількість скла не сподобалася і Науково-технічній раді Міністерства культури, яка погодила проект з рекомендацією доопрацювати рішення фасаду. За словами рецензента проекту Євгена Лішанського, свій висновок ще не дало міське управління охорони пам`яток.

Голова Комісії з питань культури і туризму Київради Олександр Бригинець також вважає, що історичний фасад будівлі повинен бути збережений, інакше це викличе соціальну напругу і критику з боку суспільства. Він запропонував забудовнику провести референдум серед киян, аби вирішити, який із варіантів фасадів варто залишити.

Здивування членів Містобудівної ради викликало і те, що законодавчо під охороною знаходиться тільки частина фасаду будівлі, без внутрішнього простору. Причому, яким нормативним актом це регламентується, з`ясувати не вдалося.

Деякі столичні архітектори не сприйняли ідею розміщення паркінгу в універмазі, який за кількістю місць не відповідає розмірам будівлі і приверне в центр міста додатковий потік автомобілів.

Водночас, виявилося, що у замовника будівництва земельна ділянка оформлена для експлуатації та обслуговування існуючого будинку, а не для реконструкції, як того вимагає законодавство. Втім, в «ЕСТА Холдингу» відзначили, що змінювати цільове призначення ділянки не потрібно, оскільки це буде не нове будівництво, а реконструкція.

На засіданні також звучали припущення, що після реконструкції ЦУМ перестане бути універмагом для всіх і перетвориться на елітарний.

«Це затіяно не для киян, не для середніх і простих. Ми втручаємося в тіло Хрещатика, який сам по собі є пам`яткою архітектури. Ми руйнуємо ансамбль - це і стиль, і архітектура, і висота», - висловлювалися столичні архітектори.

В результаті засідання замовник будівництва отримає протокол із зауваженнями, однак вони мають виключно рекомендаційний характер. Враховувати їх, чи ні - справа компанії.

Розваг в універмазі не буде

У компанії «ЕСТА Холдинг» розвіюють побоювання щодо того, що центральний торговельний об`єкт столиці після реконструкції перетвориться на елітний універмаг.

Менеджер проекту реконструкції столичного ЦУМу Андрій Свєрчевський повідомив, що ціновий сегмент універмагу буде на рівні «середній» і «середній плюс».

«Це робиться для всіх киян. Тут крім соціальної складової є простий економічний розрахунок. За тих витратах, які підуть на реконструкцію цієї будівлі (більше 100 млн дол), ми не можемо дозволити собі працювати тільки з вузькою цільовою аудиторією», - сказав він.

Менеджер проекту розраховує, що київський ЦУМ щодня відвідуватимуть близько 30 тисяч покупців.

Свєрчевський зазначив, що залучати в проект якірних орендарів планують почати в кінці цього року. Зокрема, в підземному рівні універмагу, над дворівневим паркінгом, розміститься продовольчий супермаркет, з першого по шостий поверх - чоловічий, жіночий, дитячий одяг та товари для дому, а сьомий поверх займуть кафе і ресторани з панорамним видом на Хрещатик. Компанія веде переговори з вітчизняними та зарубіжними продовольчими мережами.

«Ми поки що не закрили двері ні для локальних, ні для міжнародних мереж», - додав він.

У торговій галереї планують розмістити магазини як представлених в Україні, так і нових для країни брендів. «Ми хочемо, щоб була своя родзинка, яка в першу чергу буде полягати в тих міжнародних брендах, які вже є навіть у Росії, але ще немає в Україні», - уточнив менеджер проекту.

Відомий до реконструкції широкою представленістю українських товарів ЦУМ і надалі буде відкритий для національного виробника, запевняють в «ЕСТА Холдингу».

«Якщо є вітчизняний виробник, який здатний продавати якісний товар за правильну ціну і в правильному форматі, звичайно, двері у нас відкриті... Ми ще не вели активні переговори з потенційними орендарями... У нас немає принципу - українських не запускати, запускати тільки іноземців», - сказав Свєрчевський.

Концепція проекту не передбачає розважальної складової, оскільки ЦУМ після реконструкції залишиться класичним універмагом, як будь-який демократичний універмаг Європи.

«Ніяких не властивих торговому центру боулінгів, ковзанок не передбачається», - додав менеджер проекту.

Після реконструкції універмаг працюватиме під своєю нинішньою назвою.

Активні роботи стартують із серпня

Після презентації зрозумілим стало головне - колишнього ЦУМу, який запам`ятався широкими мармуровими сходами, панелями з натурального каменю, високими стелями з ліпленням, просторими залами і... асортиментом "від вітчизняного виробника" ніколи більше не буде. Чи добре те, що всю нинішню "начинку" ЦУМу приберуть, зберігши лише фасад, і організувавши "внутрішній простір" під новомодні вимоги ефективної торгівлі? Чи залишиться київський ЦУМ таким же затишним острівцем для своїх рядових городян серед галасливого і дорогого центру столиці? Час покаже... Хоча "корінні" кияни всерйоз розмірковували про те, що непогано б "для історії" залишити хоча б один зі сходових прольотів в незайманому вигляді: "ось той, з панелями з рожевого каменю, що ближче до мерії"... Та й новий зовнішній вигляд, який, начебто, має зберегти практично незайманим колишній вигляд, викликав оцінки типу "так ні, це вже ніби і не ЦУМ..." Серед інших побажань опитаних киян також звучало, що непогано б, аби і після реконструкції центральний промтоварний магазин столиці залишився таким, яким він був до останнього часу - доступним для людей різного віку і з різними, в тому числі і невисокими, доходами («Магазин для Вас і Вашої родини ", - пам`ятаєте цей напис на фірмових пакетах)?. Поки ж, принаймні, в колективній свідомості та досвіді "відкладається", що будь-яка серйозна реконструкція магазину, тим більше столичного, перетворює його в магазин "не для всіх".

Загалом, залишається почекати років зо три - активні роботи в будівлі ось-ось почнуться. Під час реконструкції планують розібрати всі конструкції будівлі, залишивши тільки фасадну частину. У серпні почнуть установку тимчасового паркану і монтаж металевих конструкцій для підтримки фасаду. При цьому для проходу пішоходів обіцяють залишити 5 метрів тротуару на вул. Богдана Хмельницького та 7 метрів - на вул Хрещатик.

В цей же час планують почати демонтаж внутрішніх конструкцій будівлі і технічних споруд на подвір`ї.

У лютому 2013 року планують почати розробку котловану та будівництво трьох підземних рівнів, в грудні 2013 року - розпочати будівництво наземної частини, внутрішні роботи та благоустрій. Відкриття реконструйованого ЦУМу заплановане на 2015 рік.

Тетяна Акімова

