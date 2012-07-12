На Володимірській гірці апартаменти поки ще не будуватимуть

Київ. 12 липня. УНІАН. Київрада відправила на доопрацювання проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «САС» на вулиці Трьохсвятительській, 4-д для будівництва та обслуговування музею Івана Марчука з апартаментами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції "Республіка Київ", за словами голови постійної комісії Київради з питань екологічної політики Дениса Москаля, «приватна структура хоче забудувати парк «Володимирська гірка» у самісінькому центрі Києва, прикриваючись нібито благородною метою – спорудженням музею Івана Марчука. А виявилось, що крім музею, вони запланували створювати ще й апартаменти. Фактично словосполучення «будівництво музею» у цьому випадку використовується лише як красива обгортка для уже остогидлої киянам цукерки під назвою «забудова парків і скверів».

Як наголосив Д. Москаль, ТОВ «САС» запланувало отримати на Володимирській гірці земельну ділянку площею 0,09 га, на якій розташована громадська вбиральня.

«Ця структура ретельно підготувалась до забудови парку і вже навіть придбала будівлю громадської вбиральні, замість якої і запланувала звести багатоповерхівку. Думаю, що компетентні органи мають зацікавитись правовими аспектами купівлі ТОВ «САС» громадської вбиральні на Володимирській гірці», - зауважив він.

Д.Москаль нагадав, що у Києві діє мораторій на видалення зелених насаджень.