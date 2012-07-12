Вищий госпсуд все ж таки будуватиметься на Печерську

Київ. 12 липня. УНІАН. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Вищому господарському суду України на перетині бульвару Дружби народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі столиці для будівництва й експлуатації адміністративної будівлі суду з паркінгом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято за засіданні сесії Київради. За рішення проголосували 63 зі 108 зареєстрованих у залі депутатів.

Йдеться про передачу Вищому госпсуду земельної ділянки площею 5,62 га у постійне користування.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Київрада передала Вищому господарському суду України у постійне користування ділянку площею 1,19 га на бульварі Дружби народів, 13-а у Печерському районі для будівництва та експлуатації адміністративного будинку з паркінгом та гаражними боксами.

Земельна ділянка виділена з фонду міських земель, не наданих у власність чи користування. Її нормативна грошова оцінка становить 20 млн 95 тис грн.

Раніше Вищому господарському суду України була надана ділянка для будівництва на вул. Олександра Копиленка, 6.

Однак це викликало незадоволення серед жителів району, і, враховуючи численні звернення киян, голова КМДА Олександр ПОПОВ ініціював у Київраді скасування даного будівництва.