Фонд цінних земель Києва скоротився на 60%

Київ. 12 липня. УНІАН. Протягом 2006-2010 років внаслідок корупційних рішень Київради фонд особливо цінних земель столиці скоротився на 60%.

Про це народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу Кирило Куликов заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Комісія, виходячи з наданих Державним агентством земельних ресурсів та Київським інститутом земельних відносин відомостей, встановила, що протягом 2006-2010 років фонд особливо цінних земель, які належать київській громаді, внаслідок корупційних рішень, ухвалених Київрадою, скоротився на 60%. А це десь приблизно 6-10 тисяч гектарів", - сказав К.Куликов.

Водночас він зауважив, що на сьогодні завдяки зусиллям як громадськості, так і депутатів, вдалося повернути землю, яка була передана в оренду на території "будинку Мурашка", скасувати дозвіл на вирубку Святошиського лісу, крім того, на розгляді в судах розглядаються десятки позовів про повернення великої кількості незаконно виділених земельних ділянок тощо.

За словами К.Куликова, члени комісії також встановили, що ведення земельного кадастру забезпечує Головне управління земельних ресурсів КМДА. Водночас, згідно з законодавством, повноваження з ведення державного земельного кадастру передані Державному агентству земельних ресурсів. Натомість згадане управління КМДА передати кадастр відмовляється. Таким чином виникає ситуація: немає інституції, відповідальної за ведення обліку земель у столиці.

К.Куликов зазначив, що хоча комісія не є каральним органом, але встановити винних у незаконних земельних оборудках їй вдасться, навіть незважаючи на те, що частина документів, затверджених столичними чиновниками зникла.

"Нам вдалося отримати протоколи, відеозаписи сесій Київради, на яких ухвалювалися чисельні корупційні рішення, і зараз члени ТСК продовжують їх вивчати та документувати", - зазначив К.Куликов.

Депутат також повідомив, що колишній заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь Довгий тричі запрошувався на засідання ТСК для надання пояснень, але жодного разу не з’являвся, посилаючись на хворобу.

Разом із тим К.Куликов зауважив, що столична прокуратура відмовляється співпрацювати з ТСК.

"У нас є питання щодо прокуратури. Всі органи влади нам надають допомогу, а прокурор міста чомусь навіть не приходить на засідання комісії", - сказав він.

Говорячи про подальші дії ТСК, К.Куликов зазначив, що члени комісії планують розробити законопроект, у якому передбачити, щоб дані з реєстру землевласників у Києві були відкритими.

Крім того, за його словами, планується вирішити питання щодо знесення новобудов, які розташовані в буферних зонах пам’яток історії та культури.

Також ТСК планує звернутися до Київради з пропозицією відкликати своїх представників із судів, щоб спростити процес повернення земель громаді.

"Ми, як комісія, яка не має політичного забарвлення, хочемо показати, що в столиці можна навести лад для того, щоб коли ми підемо, Київ залишився. Пам’ятники Києва жили до нас тисячу років і мають прожити тисячі років після нас", - наголосив К.Куликов

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого 2009 року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття незаконних розпоряджень посадовими особами КМДА.

11 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів зловживань київською владою.

Враховуючи критичну ситуацію, що склалася в Києві, ВР звернулася до Президента України з пропозицією усунути від виконання обов`язків голову КДМА Леоніда Черновецького на період роботи ТСК і рекомендувала скасувати цілий ряд його незаконних розпоряджень.

К.Куликов неодноразово заявляв про виявленні ТСК масштабні порушення столичною владою законів та Конституції у різних сферах.