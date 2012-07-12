Влада Києва передумала розміщати в "Глобусі" музей міста

Київ. 12 липня. УНІАН. Київрада дозволила приватизацію шляхом продажу з аукціону частини приміщень ТЦ «Глобус» (третя лінія), де раніше передбачалось розмістити філію одного зі столичних музеїв.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради.

За нього проголосували 83 зі 112 зареєстрованих в залі депутатів.

Цим рішенням депутати внесли зміни до програми приватизації комунального майна територіальної громади Києва на 2011-2012 роки.

Йдеться про 1 тис. кв. м площ ТЦ «Глобус». В результаті продажу цього об’єкту місто отримає 25-30 млн грн.

Начальник Головного управління комунальної власності КМДА Дмитро Парфененко зазначив на сесії, що вказані площі на сьогодні незаконно використовує приватна структура, яка є «підданою» Великої Британії, і площі зайняті картинною галереєю. Те, що ці площі є комунальною власністю, було виявлено лише рік тому, під час інспекції, проведеною однією з державних служб.

Офіційна адреса вказаного об’єкта – Інститутська, 2а.