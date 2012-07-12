Київ. 12 липня. УНІАН. У Києві відкриють ще два муніципальних магазини «Сяйво книги» - у Подільському та Дніпровському районах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 90 зі 112 зареєстрованих у залі депутатів.

Згідно з рішенням, у Подільському районі книгарню відкриють за адресою: проспект Правди, 66-а, де виділено приміщення площею 70 кв. м, у Дніпровському районі – на вулиці Ентузіастів, 11, де виділено приміщення площею 164 кв. м.

Проект рішення було підготовлено на виконання доручення голови КМДА щодо відкриття книгарень «Сяйво книги» по одній у кожному районі Києва.

Виділені приміщення закріплені за комунальним підприємством «Міський магазин».