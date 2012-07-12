Замість дитбудинку «Ясний» буде створено дитячу інженерну академію

Київ. 12 липня. УНІАН. Депутати Київради погодили ліквідацію дитячого будинку «Ясний», що знаходиться за адресою: вул. Саратовська, 20.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 90 з 112 зареєстрованих в залі депутатів.

Депутати також утворили ліквідаційну комісію за участю депутатів міськради та затвердили її склад.

Дитбудинок «Ясний» ліквідують для створення на базі його приміщень державної дитячої інженерної академії. Рішення прийнято у зв’язку з необхідністю виконання указу Президента України від 31 серпня 2010 року «Про утворення державної дитячої інженерної академії».

Вихованці дитбудинку «Ясний», яких, за даними Київради, троє, будуть навчатись в зазначеній держакадемії, що не порушує вимог розпорядження Президента.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2011 року депутати Київради передали з комунальної власності до державної, до сфери управління Міносвіти приміщення дитячого будинку «Ясний».