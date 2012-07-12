У столиці є нове комунальне підприємство

Київ. 12 липня. УНІАН. Київрада створила комунальне підприємство «Пансіонат «Дніпро».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Київради. За нього проголосували 95 зі 111 зареєстрованих у залі депутатів.

Санаторний комплекс створено на базі майнового комплексу, який розташований в Алушті (вулиця Набережна, 16).

КП «Дніпро» підпорядковане Управлінню справами КМДА. Встановлено розмір статутного фонду підприємства в сумі 10 тисяч гривень.

Депутати доручили КМДА здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання цього заходу.

Як зазначається у рішенні, раніше майновий комплекс здавався в оренду згідно з договором, укладеним між Головним управлінням комунальної власності Києва з ТОВ «Дніпро». Управлінням займався з 1991 року орендодавець.

У рішенні йдеться, що на даний час є необхідність створення структури, яка б безпосередньо здійснювала управління майновим комплексом, вела господарську діяльність, забезпечувала експлуатацію приміщення комплексу. Оскільки пансіонат розташований у Криму, управління справами було фактично позбавлено можливості безпосереднього управління комплексом. Тому створення комунального підприємства, на переконання депутатів, дозволить належним чином забезпечити здійснення господарської діяльності та експлуатації пансіонату.