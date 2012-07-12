Майно держпідприємства «Захід» перейшло у комунальну власність

Київ. 12 липня. УНІАН. Київрада надала згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади столиці майна державного науково-виробничого підприємства «Захід».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на засіданні сесії 69 зі 110 зареєстрованих у залі депутатів.

Депутати доручили КМДА здійснити прийом майна підприємства.

Доповідаючи з цього питання, начальник Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики Людмила Денисюк повідомила, що йдеться про 2,5 га території, яку займає підприємство «Захід» і на якій впродовж багатьох років велося очищення від берилієвих відходів.

За її словами, з бюджету було витрачено близько 20 млн грн на відповідні заходи. В результаті з підприємства було вивезено 111 контейнерів з отрутною речовиною за межі України. На сьогодні територія потребує подальшої санації.

Столична влада розглядає можливість залучити інвесторів, які реалізують необхідний Києву проект і покриють витрати міста на очищення території підприємства, сказала Л.Денисюк.