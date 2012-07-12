Через рік у Голосієві з'явиться клубний будинок

Київ. 12 липня. УНІАН. Будівельна компанія «Міськжитлобуд» у червні 2013 року планує ввести в експлуатацію клубний житловий будинок Gelios по провулку Задорожний, 5 у Голосіївському районі Києва, повідомили УНІАН у компанії.

Згідно з повідомленням, 9-поверховий будинок розрахований на 56 квартир. Загальна площа будинку складе 6,7 тис. кв. м, загальна площа квартир — 3,3 тис. кв. м. На першому поверсі будинку на площі 671 кв. м планується розмістити ігрову кімнату для дітей, фітнес-зал або конференц-зал. Будинок розташований на ділянці площею 0,32 га. Будівництво будинку розпочалося в квітні 2012 року.

У компанії не уточнили суму інвестицій у проект.

За даними компанії, на сьогодні в будинку продано 10 квартир.

Довідка УНІАН. ТОВ «Будівельна компанія «Міськжитлобуд» (Київ) з 1998 року займається будівництвом житла, будівництвом і реконструкцією офісних приміщень, спорудженням об`єктів соціальної інфрастуктури. Серед основних проектів компанії - житлокомплекс «Голосієве» в Києві.