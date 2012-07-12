У двох районах столиці створено три сквери

Київ. 12 липня. УНІАН. Депутати Київради надали статуси скверів двом земельним ділянкам у Дарницькому районі: на вул. А.Ахматової, 43 (площею 0,5 га) та між будинками на просп. П.Григоренка, 28 (площею 0,8745 га).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, фахівці комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дарницького району обстежили зазначені території та дійшли висновку, що ці земельні ділянки цілком придатні для влаштування скверів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутатської фракції "Республіка Київ" у Київраді, також депутати ухвалили рішення про створення скверу у Солом’янському районі між будинками № 16 та № 20 по вул. Єреванській.