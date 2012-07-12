Головуправління з питань Євро-2012 перейменовано в управління туризму

Київрада перейменувала Головне управління КМДА з питань підготовки до Євро-2012 в управління туризму

Київ. 12 липня. УНІАН. Київрада перейменувала Головне управління КМДА з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Управління туризму.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні на сесії підтримали 103 зі 112 зареєстрованих в залі депутатів.

Своїм рішення Київрада внесла зміни до рішення від 15 березня 2012 року «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації)».

Як повідомляв УНІАН, нпередодні заступник голови міськадміністрації Олександр Пузанов поінформував, що у разі перейменування ГУ з підготовки до Євро-2012 в управління туризму, функції відділу туризму та відділу готельного господарства Головного управління комунального господарства КМДА будуть передані новоствореному профільному структурному підрозділу.