Біличанський ліс включено до парку «Голосіївський»

Київ. 12 липня. УНІАН. Депутати Київради погодили включення Біличанського лісу до Національного природного парку «Голосіївський».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 105 зі 112 зареєстрованих в залі депутатів.

За інформацією голови постійної комісії Київради з питань екологічної політики Дениса Москаля, таким чином, парк «Голосіївський» розширився за рахунок земель КП «Святошинське лісопаркове господарство» загальною площею 6 тис. 462 га.

Д.Москаль підкреслив, що Біличанський ліс отримав природоохоронний статус і буде охоронятись відповідно до законодавства про природно-заповідний фонд.

Відтепер на його території буде заборонена будь-яка діяльність, що може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2008 року рішенням Коцюбинської селищної ради близько 100 га лісового масиву, що фактично знаходиться у користуванні КП «Святошинське лісопаркове господарство», було передано більш як 500 громадянам для будівництва приватних будинків.

У червні 2011 року Київська міська рада звернулась до Окружного адміністративного суду Києва з позовною заявою, у якій вимагала визнати неправомірними дії Коцюбинської селищної ради та визнати незаконними усі землевідведення в межах Біличанського лісу.

Оскільки територія Святошинського лісопаркового господарства належить Києву, а не селищу Коцюбинське, тамтешня селищна рада не мала права віддавати під забудову територію лісу, тим паче, зважаючи, що це рекреаційна зона. Тоді суд відмовив у задоволенні позову.

21 червня 2012 року Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним відчуження Коцюбинською селищною радою земель Біличанського лісу Києва.

КМДА запропонувала депутатам Київради ухвалити рішення про приєднання Біличанського лісу до Національного природного парку «Голосіївський».