Київрада відправила свого депутата до ВР
Лановий був обраний за списком НУНС
Київ. 12 липня. УНІАН. Київрада достроково припинила повноваження депутата від Блоку Миколи Катеринчука Володимира Ланового.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 102 зі 112 зареєстрованих у залі депутатів.
Повноваження В.Ланового припинено у зв’язку з обранням його народним депутатом України.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня В.Лановий склав присягу народного депутата. Він був обраний до парламенту за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона».
В.Лановий балотувався за № 84 у списку НУ-НС на позачергових виборах до парламенту у 2007 році. Він працюватиме у Верховній Раді замість Володимира Поляченка, повноваження якого 15 травня були припинені достроково у зв`язку з його смертю.