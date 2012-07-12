«УДАР» хоче перевірити діяльність Черновецького

Київ. 12 липня. УНІАН. Фракція “УДАР” у Київраді звертатиметься до Генеральної прокуратури України з вимогою провести перевірку діяльності Київського міського голови Леоніда Черновецького за 2006-2012 роки.

Про це заявив лідер партії “УДАР” Віталій Кличко на сесії Київради, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він нагадав, що “УДАР” неодноразово виступав з ініціативою про відставку Л.Черновецького. Тому, за словами В.Кличка, фракція “УДАР” підтримує рішення про дострокове припинення повноважень Київського міського голови Л.Черновецького. Водночас у партії наполягають, що Л.Черновецький має нести особисту політичну та юридичну відповідальність «за розграбування Києва і майна киян», наголосив В.Кличко.

“Тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила низку системних порушень та зловживань посадовими особам Київради та КМДА на чолі з Черновецьким. А кримінальні справи порушили проти “стрілочників”, дрібних виконавців. Оточенню Черновецького нинішня влада дала можливість втекти за кордон, а деякі чиновники навіть отримали політичний притулок. Але організатори всіх “пірамід” і земельних схем з Черновецьким на чолі мають бути покараними”, - заявив лідер “УДАРу”.

В.Кличко також нагадав гучні заяви голови КМДА Олександра Попова про численні порушення команди Л.Черновецького: як в період з 2007 року до липня 2010 року кияни втратили 3,5 тис. гектарів землі, оціночна вартість яких сягає 75 млрд грн, а до бюджету надійшло лише 4 млрд грн; як щодня, включаючи свята та вихідні, у киян відбирали по 2,5 га землі; як кияни втратили 34% від загальної площі парків, скверів, лісів.

“Все, що відбувалося з Києвом, відбувалося під керівництвом Черновецького. Він хоче зараз тихенько піти у відставку, щоби і надалі безтурботно ніжитися на пляжах Ізраїлю, Грузії чи на інших курортах за кошти пересічних киян. Але не вдасться. Ми зробимо все, щоби він відповів за свої дії перед громадою!” – підсумував В.Кличко.