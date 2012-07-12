Київрада не зволікатиме з виборами мера

Київ. 12 липня. УНІАН. Заступник Київської міської голови – секретар Київради Галина Герега обіцяє не зволікати з направленням до Верховної Ради звернення щодо призначення виборів мера столиці, якщо депутати сьогодні на сесії задовольнять заяву мера Києва Леоніда Черновецького про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.Герега сказала сьогодні на брифінгу перед початком сесії.

Секретар Київради зазначила, що, згідно з законодавством, після відповідного рішення депутатів вона протягом 14 днів повинна звернутись до Верховної Ради.

На сьогодні в порядку денному роботи сесії стоїть питання щодо розгляду заяви Л.Черновецького про його відставку.

«Я не буду зволікати і брати 14 днів. Ми візьмемо пару днів, підготуємо заяву і направимо її до Верховної Ради про призначення виборів міського голови», - сказала Г.Герега.

За словами секретаря Київради, зараз вона не може спрогнозувати, чи задовольнять депутати прохання Л.Черновецького.

Разом з тим вона запевнила, що у разі задоволення, згідно з законодавством, виконуватиме повноваження Київського міського голови і робитиме це в такому самому режимі, як до сьогоднішнього дня.

«Ви знаєте, що за дорученням Київського міського голови я веду і готую пленарні засідання. Роблю це, керуючись виключно законами України, регламентом та інтересами киян. Запевняю вас, що я та Київрада будемо працювати так само, в такому самому форматі», - зазначила Г.Герега.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Л.Черновецький написав заяву про дострокове складення повноважень.

Частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що заступник міського голови - секретар Київради тимчасово здійснює повноваження Київського міського голови у разі звільнення голови з посади у зв`язку з достроковим припиненням його повноважень.