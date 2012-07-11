Біличанському лісу необхідно повернути усі відчужені землі

- До національного природного парку «Голосіївський» мають увійти не лише землі Святошинського лісопаркового господарства, а й усі ділянки, які у різні роки були виключені з категорії земель лісового фонду.

Нагадаю, що на пленарному засіданні 12 липня Київська міська рада розгляне розширення Національного природного парку «Голосіївський» за рахунок земель КП «Святошинське лісопаркове господарство» загальною площею 6462,62 га.

Під час опрацювання цих матеріалів з’ясувалось, що наразі площа Святошинського лісопаркового господарства значно менша, ніж, наприклад, 10 років тому. У період з 2001 по 2009 роки з категорії земель лісового фонду було виведено близько 160 га. Ці ділянки передавались приватним структурам для різноманітних потреб – будівництва кафе, автозаправних станцій, кемпінгів, виробничих і складських приміщень тощо. Я переконаний, що жодна з цих так званих потреб не може виправдати знищення лісу. Ліс – це не місце для складів, кафе чи ресторанів. Тим більше, що унікальний природний комплекс «Біличанський ліс» є не лише рекреаційним об’єктом, він ще й виконує спеціальну буферну функцію, зокрема, із мінімізації негативного впливу важких металів та сполук на столицю. Саме цей ліс суттєво зменшив вплив радіоактивного забруднення на Київ після Чорнобильської аварії.

На мою думку, усі ці 160 га, які були відчужені у попередні роки, необхідно повернути Святошинському лісопарковому господарству та включити до складу національного природного парку «Голосіївський».

Саме тому на засіданні екологічної комісії ми доручили Головному управлінню екології провести роботу щодо включення до території національного парку близько 160 гектарів, які у різні роки були виведені з категорії земель лісового фонду. Переконаний, що ці 160 га цінних лісових земель необхідно включити до території національного природного парку, щоб ні в кого не було можливості узаконити ганебні землевідводи у лісі.

А на місцях самовільних вирубок у Біличанському лісі необхідно висадити нові дерева.

Включення Біличанського лісу до складу Національного природного парку «Голосіївський» сприятиме його збереженню. Адже Біличанський ліс стане об’єктом природно-заповідного фонду і охоронятиметься відповідно до законодавства про природно-заповідний фонд. Зокрема, на території національного природного парку забороняється будь-яка діяльність, що може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища.

Денис Москаль, голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова Партії Зелених України