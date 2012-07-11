"УДАР": Генплан повинна затверджувати нова Київрада

Київ. 11 липня. УНІАН. В «УДАРі» наполягають, що новий Генеральний план столиці повинна затверджувати Київрада вже наступного скликання і з врахуванням думки киян щодо розвитку міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив депутат Київради від фракції «УДАР» Анатолій Коваленко, коментуючи заяву начальника Головного управління містобудування та архітектури КМДА Сергія Целовальника про те, що єдиним шляхом для виконання вимог ЮНЕСКО зі збереження Софії Київської та Києво-Печерської лаври є ухвалення нового Генплану Києва.

За словами А.Коваленка, київські чиновники «від архітектури» переступають межу цинізму у намаганні проштовхнути новий Генплан Києва. Депутат відзначив, що ЮНЕСКО зараз вчергове справедливо критикує Україну за недотримання вимог організації із запровадження мораторію на будівництво в буферних зонах Києво-Печерської лаври та Софії Київської. Адже ще у червні 2009 року ЮНЕСКО рекомендувала Києву розширити буферну зону Софії Київської до Хрещатика і Бессарабської площі, а буферну зону Києво-Печерської лаври – до Дніпра.

“Ці рекомендації не виконані до цього часу, натомість київські чиновники вирішили “під шумок” чергових зауважень авторитетної комісії ООН проштовхнути своє дітище – новий Генеральний план Києва-2025”, – зазначає А.Коваленко. За його словами, мова йде саме той новий Генплан, який узаконює понад 1000 змін, внесених до чинного Генерального плану Києва та які потрібно легалізувати.

“Це саме той новий Генплан, який «ущільнює» територію нашого міста практично у півтора рази та яскраво підтверджує гасло розробників «у кожен двір киян – новий будинок». Саме той новий Генплан, який залишає Київ у його сьогоднішніх межах, та змушує зростати лише вгору та вглиб”, - підкреслив депутат.

В «УДАРі» наголошують, що такий важливий для міста документ, як Генплан, має розроблятися після ретельно підготовленого та виваженого міського референдуму.

“І лише після опрацювання думки киян фахівці мають викласти стратегію розвитку міста та його Генеральний план. І затверджуватись цей документ має не нинішнім складом Київради (прочерновецька більшість якої і внесла згадані тисячу змін до чинного Генплану), а новообраним – аби уникнути повторення сьогоднішньої ситуації в майбутньому», – резюмував А.Коваленко.