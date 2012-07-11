У центрі Києва може з’явитись клубний будинок

Київ. 11 липня. УНІАН. Компанія «Дніпроекоінвест» планує побудувати клубний будинок по вул. Круглоуніверситетській, 8 у Печерському районі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний архітектор проекту Андрій Миргородський під час засідання секції містобудування і архітектури архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування і архітектури КМДА.

Замовником проекту виступає ТОВ «Дніпроекоінвест», проектувальником — ТОВ «Проектні системи ЛТД».

Проектом передбачається будівництво клубного житлового будинку висотністю 15 поверхів (плюс два технічні поверхи) на ділянці площею 1748 кв.м. Планується, що загальна площа житлового комплексу становитиме 15,4 тис. кв. м, площа житлової частини — 15,4 тис. кв. м, площа квартир — 7,8 тис. кв.м. Будинок розрахований на 53 квартири, серед яких більшість три- і чотирикімнатних, 5 п`ятикімнатних, 3 пентхауса з окремими терасами. У комплексі передбачено трирівневий підземний паркінг на 70 машиномісць. Інфраструктура будинку передбачає фітнес-зал і внутрішній дворик. Планується, що територія житлового комплексу буде закритою зі спеціальним доступом для відвідувачів.

А.Миргородський уточнив, що сьогодні на ділянці розташована будівля колишньої військової комендатури.

У свою чергу член Містобудівної ради Анатоль Кармінський звернув увагу на те, що у замовника земельна ділянка оформлена для експлуатації та обслуговування існуючої будівлі і для будівництва цільове призначення землі необхідно змінити.

Підбиваючи підсумки засідання заступник голови архітектурно-містобудівної ради Андрій Куделін повідомив, що замовнику будівництва буде дано рекомендації щодо висоти будівлі, аналізу містобудівної ситуації.

«Замовник одержує на руки протокол, в якому викладені рекомендації Містобудівної ради. Якщо вони вважатимуть за потрібне, вони їх враховуватимуть», - сказав він.