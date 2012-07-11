Проект реконструкції ЦУМу зберігає лише частини фасаду

Київ. 11 липня. УНІАН. Проект реконструкції київського ЦУМу передбачає збереження історичної частини фасаду 1939 року будівництва, який є пам`ятником архітектури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила головний архітектор проекту Лариса Скорик під час засідання архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування і архітектури КМДА.

Замовником проекту виступає ТОВ «Столичний ЦУМ», проектувальником - ТАМ «Л.Скорик».

Проектом передбачається підвищення висотності будівлі з 6 до 7 надземних поверхів, будівництво трьох підземних рівнів, в яких будуть розташовані два рівні паркінгу на 180 машиномісць і продуктовий супермаркет.

Архітектор уточнила, що паркінг не відповідає потребам будівлі, щоб не залучати в центр міста додатковий потік автомобілів.

При цьому в результаті реконструкції планується зберегти частину фасаду, фанерованого червоним гранітом, збільшивши площу скління, а світлу частину будівлі, викладену плиткою «кабанчик» і добудовану в 1958-60 роках, планується облицьовувати склом. Верхній поверх, де будуть розташовані ресторани на 250 місць з видом на вул. Хрещатик, також передбачається зробити прозорим і озеленити.

Л.Скорик відзначила, що у дворі будівлі планується знести ряд прибудов технічного характеру, зокрема градирні, для збільшення загальної площі будівлі з 21,2 тис. кв. м до 38,78 тис. кв.м.

Під час реконструкції планується розібрати всі конструкції будівлі, залишивши лише фасадну частину. Площа земельної ділянки становить 4750 кв.м.

Під час засідання директор англійського архітектурного бюро Беной (Benoy), який розробив внутрішнє планування будівлі, Роберт Бішоп відзначив, що після реконструкції це буде сучасний торговий центр з великим атріумом, в його оздобленні застосовуватимуться натуральні матеріали — дерево, шкіра, камінь на підлозі.

«Дуже важливо, щоб проект не став елітним», - наголосив він.

Рецензент проекту Євген Лішанський повідомив, що проект пройшов узгодження Науково-технічної ради Міністерства культури, залишилося одержати висновок міського управління охорони пам`ятників.

Він порекомендував доповнити проект схемою руху транспорту, передбачивши заїзд до паркінгу з вул. Пушкінської.

У свою чергу член Містобудівної ради Анатоль Кармінський відзначив, що у замовника земельна ділянка оформлена для експлуатації та обслуговування існуючої будівлі, а не для реконструкції, як того вимагає законодавство.

«Нам доведеться змиритися з думкою, що універмаг буде зруйнований повністю, вщент, за винятком фасадних стін», - сказав він.

Члени Містобудівної ради, які виступили на засіданні, в більшості виступили проти зміни фасаду будівлі, висловивши думку, що він повинен повністю залишитися в нинішньому вигляді. Також архітектори вважають, що слід прибрати з проекту паркінг, або скоротити його до мінімуму, передбачивши місця для маломобільних груп населення. Здивування присутніх також викликало те, що охоронною є тільки частина фасаду, а не фасад разом із внутрішнім простором.

Голова Комісії з питань культури і туризму Київради Олександр Бригинець також вважає, що історичний фасад будівлі має бути збережений, інакше це викличе соціальну напругу і критику з боку суспільства. Він запропонував забудовникові провести референдум серед киян, щоб вирішити, який з варіантів фасадів слід залишити.

Представник Міністерства культури відзначив, що велика кількість скла в проекті також викликала дискусії в міністерстві й воно рекомендувало доопрацювати рішення фасаду.

Згідно з презентаційними матеріалами, в серпні цього року планується закрити фасад будівлі для реконструкції, встановити металоконструкції для підтримки фасаду, почати демонтаж внутрішніх конструкцій і нефасадних стін, а також демонтаж градирні. У лютому 2013 року планується приступити до розробки котловану і будівництва трьох підземних рівнів, у грудні 2013 року - здійснити будівництво наземної частини, внутрішні роботи і впорядкування. Відкрити реконструйований ЦУМ планується в 2015 році.

Підбиваючи підсумки засідання, заступник голови архітектурно-містобудівної ради Андрій Куделін повідомив, що висловлені на засіданні рекомендації будуть оформлені в протокол, а замовник вирішить, чи прислухатися до них.

«Буде складено протокол, до цього протоколу будуть внесені рекомендації, які були висловлені членами Містобудівної ради. Ми рекомендуватимемо врахувати рекомендації членів Містобудівної ради», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» 11 липня представить архітектурно-містобудівній раді при Головному управлінні містобудування і архітектури Києва архітектурний проект реконструкції столичного ЦУМу.

Компанія має намір інвестувати більш як 100 млн. дол. в реконструкцію ЦУМу.

Довідка УНІАН. Компанія «Еста Холдинг» - управляюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об`єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі "Донбас Палац" (Донецьк), "Опера" (Київ), "Park Inn" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації: (багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), ЦУМ (Київ). Група також є власником другої черги бізнес-центру "Леонардо" (Київ).

Київський ЦУМ увійшов до складу групи «ЕСТА» в 2010 р., після чого було ухвалено рішення про початок розробки проекту реконструкції будівлі.