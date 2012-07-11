Мітингувальників попередили про відповідальність за бруд

Київ. 11 липня. УНІАН. Працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» винесли офіційне попередження учасникам акції біля Українського дому про адміністративну відповідальність у зв’язку із забрудненням території та унеможливленням доступу для її прибирання спеціальними службами.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Співрозмовник агентства зазнажив, що комунальники вручили учасникам акції офіційний документ, у якому міститься попередження, що в разі обмеження доступу для прибирання території стосовно мітингувальників буде складено протокол за адміністративне порушення, відповідальність за яке передбачає штраф у сумі понад 1500 грн.