Прокуратура вимагає від приватної структури сплатити кошти у бюджет

Київ. 11 липня. УНІАН. Прокуратура Киева у судовому порядку вимагає від ТОВ «Інтернешенел Бізнес Парк» сплатити кошти до бюджету за невиконання умов інвестиційного договору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, Київський апеляційний господарський суд 30 липня розгляне питання щодо правомірності стягнення за позовом прокуратури з ТОВ «Інтернешенел Бізнес Парк» понад 122 млн грн до бюджету столиці за договором пайової участі на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури столиці.

Господарським судом Києва 29 травня було задоволено позов прокуратури про стягнення з товариства понад 122 млн грн за договором пайової участі. Зокрема, судове рішення стосується стягнення коштів з ТОВ «Інтернешенел Бізнес Парк» у зв’язку з невиконанням цим товариством обов’язків із сплати коштів на розвиток соціальної інфраструктури Києва.

«У позові прокуратури міста Києва не ставилося та судом не розглядалося питання про визнання недійсними чи скасування правовстановлюючих документів ТОВ «Інтернешенел Бізнес Парк» на землю чи припинення або заборони будівництва»,- наголосили в прокуратурі.

Більше того, у позові не заявлялися та судом не розглядалися будь-які вимоги, які б стосувалися Єврейської релігійної громади Києва.

Прокуратурою столиці за зверненням Головного управління економіки та інвестицій Київради проведено перевірку щодо несплати ТОВ «Інтернешенел Бізнес Парк» до бюджету столиці коштів за договором пайової участі на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

Встановлено, що у 2006 році товариство уклало з управлінням договір, у зв’язку із здійсненням будівництва багатофункціонального комплексу площею понад 103 тис. кв. м на вул. Ползунова у Солом’янському районі (офіси, торговельні частини, заклади громадського харчування (ресторани), спортивно-оздоровчий комплекс, паркінг, приміщення соціально-побутового та адміністративного призначення).

Кошти до бюджету повинні були перерахуватися до кінця червня 2011 року, втім товариством зобов’язання перед територіальною громадою не виконані.

Враховуючи зазначене, прокуратурою столиці до Господарського суду Києва подано позов про стягнення з товариства понад 122 млн грн за договором пайової участі.

У ході розгляду справи за клопотанням ТОВ «Інтернешенел Бізнес Парк» судом до участі у справі в якості третьої особи залучено Єврейську релігійну громаду Києва у зв’язку з тим, що між товариством і громадою 15 грудня 2010 року було укладено договір про співробітництво. За умовами цього договору, в частині приміщень по вул. Ползунова після закінчення будівництва буде розміщено Київський єврейський громадський центр.