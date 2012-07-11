Міліція викрила чергову схему розкрадання бюджетних коштів

Київ. 11 липня. УНІАН. У Києві міліція викрила схему розкрадання бюджетних коштів та майна підприємства, які призначалися для обслуговування цвинтарів.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м.Києві, звільнений наприкінці минулого року директор комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування населення» привласнив печатку підприємства та деякі розпорядчі документи. У грудні 2011 року щодо нього Шевченківське райуправління міліції порушило кримінальну справу за ст. 357 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення документів, печаток … шляхом зловживання службовим становищем).

Після інвентаризації виявилася нестача товарно-матеріальних цінностей, розмір якої перевищив 6800 тис. грн. Зібрані матеріали дали підстави для порушення ще однієї кримінальної справи - за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинені групою осіб).