В Київському зоопарку таки хочуть відкрити океанаріум

Київ. 10 липня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація пропонує на розгляд депутатів Київради проект рішення про перепрофілювання недобудованого павільйону для людиноподібних мавп (горил, шимпанзе), що знаходиться на території Київського зоологічного парку, в океанаріум з подальшою добудовою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління комунальної власності Києва.

Фахівці вважають, що таке рішення допоможе вирішити одразу декілька проблем столичного зоопарку. Так, на балансі київського звіринця перебуває недобудований павільйон людиноподібних мавп. Фінансування добудови цього об’єкту вимагатиме значних витрат бюджетних коштів. У той же час зоопарк потребує негайних заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури та відновлення його привабливості для відвідувачів. Фахівці стверджують – створення океанаріуму на місці недобудованого павільйону збільшить інтерес мешканців та гостей столиці до зоопарку.

Розробленим проектом передбачається звести сучасний культурно-оздоровчий комплекс, який включатиме в себе 4 басейни, океанаріум та пінгвінаріум. За умови реалізації проекту, до уваги відвідувачів зоопарку представлять культурно-просвітницьку програму за участю морських ссавців, експозицію екзотаріума, а також морських та прісноводних риб.

Також тут планується запровадити програми екологічного навчання школярів.