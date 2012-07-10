Процес адаптації слона Хароса проходить добре

Київ. 10 липня. УНІАН. За словами фахівців столичного зоопарку, процес адаптації слоненяти Хароса проходить добре.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Київський зоопарк, у Хароса закінчився карантинний період і вже відбулася перша прогулянка літнім приміщенням.

У зоопарку пояснили, що вихід Хароса з зимового приміщення був спланований спеціально у вихідний для підприємства день (в понеділок) для того, аби уникнути зайвого емоційного навантаження на тварину.

Уже сьогодні, 10 липня, у присутності відвідувачів зоопарку Харос освоював своє нове приміщення. Друга його прогулянка була тривалішою, слон поводився впевненіше і навіть поснідав у своєму новому вольєрі та спробував покупатися у басейні.

Слоненя вже звикло до спілкування зі своїм кіпером Ігорем Марійчуком. Зокрема, виконує його команди, що в майбутньому полегшить догляд та ветконтроль за твариною.

Адаптація Хароса продовжуватиметься й надалі з поступовим збільшенням тривалості прогулянок.

Журналісти зможуть побачити слона у суботу, 14 липня, о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, азіатського слона Хароса з Ростовського зоопарку до Києва привезли 5 червня. Тварині 7 років, його вага – 2,5 тонни. Народився слон у Німеччині.

Для Хароса реконструювали два вольєри – літній та зимовий, значно збільшили площу для вигулу, металеву огорожу замінили на величезні камені, змонтували нове освітлення, утеплили підлогу, реконструювали оглядовий майданчик тощо.

Довідка УНІАН. 26 квітня 2010 року у столичному зоопарку помер 39-річний індійський слон Бой. За версією тодішнього керівництва зоопарку (директором зоопарку була Світлана Берзіна), тварину отруїли колишні співробітники підприємства, звільнені за фінансові зловживання.