Процес адаптації слона Хароса проходить добре

16:28, 10 липня 2012
Київ
0

Повідомляє Київський зоопарк

Київ. 10 липня. УНІАН. За словами фахівців столичного зоопарку, процес адаптації слоненяти Хароса проходить добре.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Київський зоопарк, у Хароса закінчився карантинний період і вже відбулася перша прогулянка літнім приміщенням.

У зоопарку пояснили, що вихід Хароса з зимового приміщення був спланований спеціально у вихідний для підприємства день (в понеділок) для того, аби уникнути зайвого емоційного навантаження на тварину.

Уже сьогодні, 10 липня, у присутності відвідувачів зоопарку Харос освоював своє нове приміщення. Друга його прогулянка була тривалішою, слон поводився впевненіше і навіть поснідав у своєму новому вольєрі та спробував покупатися у басейні.

Слоненя вже звикло до спілкування зі своїм кіпером Ігорем Марійчуком. Зокрема, виконує його команди, що в майбутньому полегшить догляд та ветконтроль за твариною.

Адаптація Хароса продовжуватиметься й надалі з поступовим збільшенням тривалості прогулянок.

Журналісти зможуть побачити слона у суботу, 14 липня, о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, азіатського слона Хароса з Ростовського зоопарку до Києва привезли 5 червня. Тварині 7 років, його вага – 2,5 тонни. Народився слон у Німеччині.

Для Хароса реконструювали два вольєри – літній та зимовий, значно збільшили площу для вигулу, металеву огорожу замінили на величезні камені, змонтували нове освітлення, утеплили підлогу, реконструювали оглядовий майданчик тощо.

Довідка УНІАН. 26 квітня 2010 року у столичному зоопарку помер 39-річний індійський слон Бой. За версією тодішнього керівництва зоопарку (директором зоопарку була Світлана Берзіна), тварину отруїли колишні співробітники підприємства, звільнені за фінансові зловживання.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter