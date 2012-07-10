У Києві до кінця року вартість елітного житла істотно не зміниться

Київ. 10 липня. УНІАН. У Києві до кінця цього року вартість елітного житла істотно не зміниться.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловила генеральний директор агентства нерухомості Park Lane Галина Мельникова.

«Особливих коливань з вартості до кінця року не передбачається. Зараз настало таке охолодження в купівлі елітної нерухомості. Тому якихось особливих втручань, які коригуватимуть ціну як у бік зниження, так і збільшення, в принципі, не передбачається», - сказала вона.

На думку Г.Мельникової, підвищення інтересу до елітної нерухомості очікується в четвертому кварталі цього року.

«Ми передбачаємо, що до кінця року інтерес до елітної нерухомості зросте. Я думаю, до 8-9% становитиме кількість угод з елітною нерухомістю... Розраховуємо на появу угод у діапазоні від 800 тис. дол. Це той діапазон, який зараз дещо втратив», - сказала вона.

При цьому експерт прогнозує подальший розвиток напряму заміської нерухомості.

«На сьогоднішній день це найпривабливіші інвестиції, які можна зробити в нерухомість», - вважає гендиректор агентства.

Г.Мельникова відзначила, що активізація угод з елітною нерухомістю комерційного призначення очікується з початком осені.

Гендиректор агентства повідомила, що в першому кварталі цього року купували офіси вартістю близько 2 тис. дол./кв.м у центрі Києва, в другому кварталі - невеликі магазини в центрі міста вартістю 8-10 тис. дол./кв.м.

У сегменті заміської нерухомості в першому півріччі мали попит будинки на Обухівському і Житомирському напрямі вартістю 1,5-2 тис. дол./кв.м.

Г.Мельникова уточнила, що в сегменті міського житла мали попит три- і чотирикімнатні квартири в центрі (вартістю 3-4 тис. дол./кв.м), на Оболоні (3-4 тис. дол./кв.м), і по вул. Інститутській (від 8 тис. дол./кв.м).