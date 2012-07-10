Біличанський ліс пропонується приєднати до Нацпарку «Голосіївський»

Київ. 10 липня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація пропонує депутатам Київради затвердити проект рішення про приєднання Біличанського лісу до Національного природного парку «Голосіївський».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови міськадміністрації Олександра Пузанова.

Він нагадав, що 21 червня Київський апеляційний адміністративний суд скасував протиправні рішення Коцюбинської селищної ради про передачу в приватну власність 100 гектарів лісу в межах Святошинського лісопаркового господарства. Наступним кроком щодо захисту лісу від вирубки в майбутньому, за словами О.Пузанова, має стати надання цій зеленій зоні статусу природоохоронної території, і для цього Біличанський ліс планується приєднати до Національного природного парку «Голосіївський».

Він підкреслив, що у КМДА сподіваються на підтримку депутатів Київради у цьому важливому питанні.

«Ми зробили все, що залежало від нас. І тепер сподіваємося, що депутати Київської міської ради стануть на захист лісу, а не інтересів окремих осіб», – додав О.Пузанов.

Як нагадали в КМДА, у листопаді 2008 року рішенням Коцюбинської селищної ради близько 100 гектарів лісового масиву, що фактично знаходиться у користуванні КП «Святошинське лісопаркове господарство», було передано більш ніж 500 громадянам для зведення приватних будинків. 24 травня Президент України Віктор Янукович пообіцяв захистити ліс від знищення, після чого у справу втрутилася прокуратура.

У червні 2011 року Київрада звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовною заявою, у якій вимагала визнати неправомірними дії Коцюбинської селищної ради та визнати незаконними усі землевідведення в межах Біличанського лісу. Проте суд відмовив у задоволенні позову. Київська влада звернулася до апеляційної інстанції. Після тривалого розгляду Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення Коцюбинської селищної ради про передачу в приватну власність земельних ділянок для будівництва житлових будинків в межах Святошинського лісопаркового господарства.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Київрада прийняла рішення направити звернення до Президента України, голови Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо розширення меж Києва шляхом приєднання селища Коцюбинське Київської області.

Коментуючи це рішення, голова Тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду Києва, що обліковується за КП «Святошинське лісопаркове господарство», Денис Москаль зазначив, що включення Коцюбинського до території Києва є одним із механізмів припинення незаконної діяльності Коцюбинської селищної ради щодо відчуження у власність сотень гектарів цінного Біличанського лісу та протиправного розширення меж селища за рахунок земель лісового фонду Києва.