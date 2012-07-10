Розгляд проекту реконструкції ЦУМу на засіданні секції Архітектурно-містобудівної ради

11 липня о 10.00 відбудеться засідання секції Архітектурно-містобудівної ради. Планується розглянути:

1. Проект реконструкції будівлі ЦУМу (без зміни функціонального призначення об`єкта) з реставрацією головних фасадів та знесенням будівлі градирні за адресою: Богдана Хмельницького, 2 у Шевченківському районі м. Києва. 2. Консультативний розгляд проекту будівництва житлового комплексу з підземним паркінгом за адресою: Круглоуніверситетська, 8 у Печерському районі м. Києва.