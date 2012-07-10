На Київщині за півроку продаж земельних ділянок знизився на 25,3%

Київ. 10 липня. УНІАН. У Київській області в січні-червні 2012 року продано 5478 земельних ділянок, що на 25,3% менше за показники січня-червня 2011 року, повідомили УНІАН в агентстві нерухомості SV Realty (консалтингової компанії SV Development).

За даними агентства, найбільша кількість операцій була зафіксована в травні (1247 операцій), квітні (1025 операцій), червні (995 операцій), березні (930 операцій), найменша — у лютому (694 операцій) і січні (587 операцій).

Найбільший попит мали невеликі наділи площею 6-20 соток (81% операцій), 15% припадає на ділянки площею від 20 до 50 соток і 4% - на об`єкти площею від 50 соток до 1 га.

Середня ціна операції за останнє півріччя знизилася до 19,8 тис. дол. (у травні 2011 року середня ціна операції становила 23,7 тис. дол.).

Максимальна кількість операцій (75%) припадає на ділянки вартістю до 18 тис. дол., 19% - у ціновій категорії від 18 до 30 тис. дол. і 6% - у категорії понад 30 тис. дол.

При цьому найдешевшим з районів в 60-кілометровій зоні від Києва залишався Переяслав-Хмельницький район з середнім показником 994 дол./сотка. Найдорожчими були Києво-Святошинський та Обухівський райони, де середні ціни продажу становили 4 610 дол./сотка і 4 008 дол./сотка відповідно.

Нагадаємо, за 6 місяців 2011 року на вторинному ринку землі Київської області було продано 7,33 тис. ділянок, при цьому середня ціна операції не перевищувала 23,5 тис. дол.