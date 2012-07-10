Слона в Київському зоопарку привчають до нового відкритого вольєру

Київ. 10 липня. УНІАН. Слона Хароса в Київському зоопарку привчають до нового відкритого вольєру.

Як пише газета «Сегодня», цього понеділка 7-річне слоненя вперше побачило свій новий будинок - після карантину співробітники зоопарку випустили його в літній вольєр.

«Він обійшов все своє нове житло, обмацав хоботом парасольку від сонця, валуни, оглянув басейн і десь через півгодини повернувся назад в зимове приміщення», - розповів директор зоопарку Олексій Толстоухов.

Щоб слоненя швидше звикло до нового будинку, сьогодні вранці його знову запустять у літній вольєр і будуть чекати поки він самостійно повернеться до приміщення, де буде ночувати.

«Можливо, перші відвідувачі зоопарку зможуть побачити, як Харос гуляє про вольєру», - сказав А.Толстоухов.

Водночас, коли слона офіційно презентують у зоопарку ще не кажуть.