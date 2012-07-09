У липні майже 200 столичних дитсадочків буде закрито на ремонт

Київ. 9 липня. УНІАН. У липні 198 столичних дошкільних освітніх закладів буде закрито на ремонт з метою пдготовки до нового навчального року.

Про це говориться в повідомленні прес-служба Київської міської держадміністрації.

Як зазначає міська влада, протягом літа у київських навчальних установах здійснюються

ремонтні роботи в рамках підготовки до нового навчального року, саме через це деякі із закладів тимчасово закриті. На період ремонтних робіт, для забезпечення потреб малечі, яка влітку відвідує дитсадки, батькам пропонують тимчасову зведену групу у тому ж приміщенні або в іншому найближчому дитячому садочку.

Зокрема, у липні, у Голосіївському районі столиці на ремонт зачиняться 11 дитсадків, а продовжуватимуть працювати – 42; у Дарницькому районі тимчасово припинять роботу 3 заклади, у звичайному режимі працюватимуть 55 дошкільних установ; у Деснянському районі в 10 садочках розпочали ремонтні роботи, проте, 60 ДНЗ приймають малечу щодня; у Дніпровському районі 21 дошкільна установа тимчасово не працюватиме, а 57 функціонують у звичайному режимі; на Оболоні ремонт розпочався у 18 садках, 49 – продовжують свою роботу; на Печерську 6 дитсадків зачинені і активно готуються до початку нового навчального року, а 21 –продовжує працювати; у Подільському районі 15 дитсадків ремонтують, а в цей час 28 функціонують безперебійно; активні ремонтні роботи розпочалися й у 38 дитячих садках Святошинського району, проте 24 – працюють у звичайному режимі; у Солом’янському районі ремонтують також 38 дитячих садків, а

звичайному режимі працюють тут 30 установ; у Шевченківському районі 38 дитсадків тимчасово не працюють, а 20 дошкільних установ продовжують функціонувати.

Загалом у столичній мережі дошкільних навчальних закладів нараховується 584 ДНЗ різних типів та форм власності, які функціонують протягом року.

Наразі, дитсадки відвідують 20 731 юний киянин, а загалом дошкільну освіту у них, здобувають 94 288 дітей.