Театр Курбаса залишать у приміщенні на вул. Володимирській

Київ. 9 липня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація пропонує депутатам Київради передати Національному центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса приміщення на вулиці Володимирській, 23/27 загальною площею 1257,5 кв. м.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови міськадміністрації Олександра Пузанова, відповідний проект рішення Київради вже підготовлений та наданий на розгляд міських депутатів. Йдеться про те саме приміщення, у якому розміщувався заклад.

О.Пузанов підкреслив, що приміщення, яке раніше було в оренді театру, тепер передається закладу культури на баланс, але залишається у комунальній власності. Таким чином, театр зможе використовувати нежитловий будинок, не маючи при цьому права продавати його або передавати у користування третім особам.

Як повідомляли ЗМІ, наприкінці травня у Господарський суд Києва надійшла позовна заява ДКП «Київжитлоспецексплуатація» про виселення Центру з приміщення за адресою: вул. Володимирська, 23-В.

За офіційною інформацією Центру, оприлюдненою на його сайті, 18 червня отримана ухвала Господарського суду Києва від 6 червня (справа № 5011-62/6740-2012), згідно з якою прийнято відмову КП “Київжитлоспецексплуатація” від позову до Центру імені Леся Курбаса про виселення та припинено провадження по справі.

Довідка УНІАН. Державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса, створенний постановою Кабінету міністрів від 12 грудня 1994 року, розпочав роботу у 1995 році.