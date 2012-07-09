У Голосієво відбувся краєзнавчий захід

Лекцію для всіх присутніх провів сходознавець Юрій Косенко. Доповідь була присвячена історії, природі, культурі, етнографії, територіальному устрою острівної держави Науру і супроводжувалась переглядом документального фільму.

Київ, 9 липня. УНІАН. В бібліотеці "Деміївська" у Голосіївському районі відбувся краєзнавчий захід "Великі проблеми маленької країни", присвячений тихоокеанській острівній державі Науру. Про це повідомляється на офіційному сайті Голосіївської райдержадміністрації. Лекцію для всіх присутніх провів сходознавець Юрій Косенко. Доповідь була присвячена історії, природі, культурі, етнографії, територіальному устрою острівної держави Науру і супроводжувалась переглядом документального фільму.

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