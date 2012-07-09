Круглий стіл «Картка киянина»: 100 днів – перші підсумки та перспективи проекту»

14:11, 09 липня 2012
Київ
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10 липня о 12:00 під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка відбудеться Круглий стіл «Картка киянина»: 100 днів – перші підсумки та перспективи проекту»

Питання, які винесені на обговорення:

1. Київ – піонер України у сфері автоматизації надання пільг;

2. Перспективи розвитку проекту «Картка Киянина»;

3. Можливість отримання Картки Киянина непільговим особами, що не віднесені до пільгових категорій та незареєстрованими у Києві.

Учасники Круглого столу:

Крамаренко Р.М. – заступник голови КМДА

Галенко О.М. - директор Київського науково дослідного інституту розвитку міста

Костюренко Т.М. – начальник ГУ соціального захисту населення

Каплуненко С.В. – директор КП «ГІОЦ»

Нестеровська М. Л. – директор департаменту роздрібного бізнесу, банк Хрещатик

Георбелідзе С. – голова офісу Visa в Україні

Алійкін А. – керівник департаменту інноваційних продуктів Visa в країнах СНД та Південно-Східної Європи

Нечаєв М. С. – генеральний директор, УНІТ

Куклєв К. – генеральний директор ТОВ «Пластик Карта»

Адреса проведення: вул. Хрещатик,36 кім.514

Акредитація за телефонами: 279-45-83; 279-24-11; 050 152-54-55(смс)

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