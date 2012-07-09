Круглий стіл «Картка киянина»: 100 днів – перші підсумки та перспективи проекту»
10 липня о 12:00 під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка відбудеться Круглий стіл «Картка киянина»: 100 днів – перші підсумки та перспективи проекту»
Питання, які винесені на обговорення:
1. Київ – піонер України у сфері автоматизації надання пільг;
2. Перспективи розвитку проекту «Картка Киянина»;
3. Можливість отримання Картки Киянина непільговим особами, що не віднесені до пільгових категорій та незареєстрованими у Києві.
Учасники Круглого столу:
Крамаренко Р.М. – заступник голови КМДА
Галенко О.М. - директор Київського науково дослідного інституту розвитку міста
Костюренко Т.М. – начальник ГУ соціального захисту населення
Каплуненко С.В. – директор КП «ГІОЦ»
Нестеровська М. Л. – директор департаменту роздрібного бізнесу, банк Хрещатик
Георбелідзе С. – голова офісу Visa в Україні
Алійкін А. – керівник департаменту інноваційних продуктів Visa в країнах СНД та Південно-Східної Європи
Нечаєв М. С. – генеральний директор, УНІТ
Куклєв К. – генеральний директор ТОВ «Пластик Карта»
Адреса проведення: вул. Хрещатик,36 кім.514
Акредитація за телефонами: 279-45-83; 279-24-11; 050 152-54-55(смс)