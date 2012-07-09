Київська фортеця судиться з Київрадою

Київ. 9 липня. УНІАН. Директор Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" В`ячеслав Кулинич заявляє про звернення до Окружного адміністративного суду Києва з позовом для оскарження рішення Київради про передачу "Музею історичного культурного надбання ПЛАТАР" приміщення у нежитловому будинку на вулиці Старонаводницькій, 2-а.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кулинич повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Це приміщення є баштою № 4 Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Одразу, як тільки ми отримали це рішення, ми подали позов до суду, і зараз чекаємо судового рішення", - сказав В.Кулинич.

За його словами, рішення Київради протирічить чинному законодавству України.

Директор музею додав, що, згідно з рішенням, башта передається приватній особі в оренду нібито для створення музею, але, за його інформацією, там можуть з`явитися "масажні" кабінети.

"Ми уже бачили проект одного з художників з реставрації цієї башти - над нею вже з`явилося два поверхи... За такою орендою тягнеться питання землі, і вже стоїть питання про передачу цій приватній особі 1,5 га землі на перетині вулиць Старонаводницької і Кутузова", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Київрада передала «Музею історичного культурного надбання ПЛАТАР» приміщення у нежитловому будинку на вулиці Старонаводницькій, 2-а в оренду на 49 років. Відповідне рішення підтримали 76 із 99 зареєстрованих у залі депутатів.