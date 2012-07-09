Порушено кримінальну справу за фактом падіння мотопараплану

Київ. 9 липня. УНІАН. Прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за фактом падіння 8 липня мотопараплану саморобної конструкції біля Петрівського залізничного мосту на Трухановому острові.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, справу порушено за ч. 3 ст. 281 Кримінального кодексу України «порушення правил безпеки польотів повітряних суден, що спричинило загибель людей».

У відомстві нагадали, що внаслідок падіння мотопараплану, в якому знаходилося троє осіб, від отриманих численних травм одразу ж загинуло двоє чоловіків, а сьогодні у лікарні померла жінка.

Встановлено, що політ вказаного мотопараплану здійснювався без отримання відповідних дозволів та погоджень контролюючих органів.

