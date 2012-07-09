Підприємства Подолу цього року сплатили податків на 17 % більше рівня минулого року

Київ, 9 липня. УНІАН. Підприємства Подільського району у січні-червні цього року сплатили 361,189 млн грн податків та зборів до загального фонду столичного бюджету, що становить 104,9% до плану на відповідний період та 43,9% до затверджених річних індикативних показників.

Як повідомляється на офіційному сайті Подільської райдержадміністрації, в порівнянні з відповідним періодом минулого року (в рівних умовах) темп росту надходжень до бюджету становить 117,4 %.

За січень-травень 2012 року промислові підприємства району реалізували продукції на суму 1654,6 млн грн, що на 219,2 млн грн, або на 15,3% більше ніж за відповідний період минулого року.

На даний час промисловий комплекс Подільського району налічує 46 великих промислових підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих 8337 осіб, що становить близько 7,9% загальної чисельності працівників міста, зайнятих в промисловості.

